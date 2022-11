Ciclista alegretense é bicampeão do Fronteirão de mountain bike

O ciclista alegretense Erlan Aita faturou o bicampeonato da competição, coroando um ano de excelentes resultados no ciclismo.

Neste ano o Fronteirão de MTB foi composto por 8 etapas das quais, o alegretense venceu quatro etapas, obteve dois terceiros e um segundo lugar. Na única etapa em solo brasileiro, em Dom Pedrito o ciclista não participou em virtude de outro compromisso pelo gaúcho de ciclismo em estrada.

Fluminense e Boca vencem jogando em Quaraí pela Copa RS

No domingo, na localidade de Valle Del Lunarejo, no Uruguai, ele participou da etapa “Inferno Del Norte”, uma das consideradas mais difíceis pelo altitude do relevo nas montanhas e estradas com obstáculos naturais.

Mas como o próprio nome da etapa, a corrida foi literalmente um inferno para o alegretense. Não foi nada fácil. Com problemas no pneu, que sofreu um corte e acabou não vedando, ele pedalava um pouco e parava para inflar o pneu.

Com pneu traseiro cortado, alegretense conseguiu finalizar a prova.

Mesmo com o imprevisto, Erlan fez força e conseguiu completar a prova nos seus árduos 55km, e cruzou a linha de chegada em 3º na categoria elite da prova e 6º na classificação geral. O campeão geral foi o uruguaio Nahuel de Lima, que venceu na elite. O ciclista Louis Oliveira (quarto na geral), foi o segundo da elite.

Nacional é campeão do Torneio master da LAF

“Gosto amargo por não encerrar com chave de ouro. Mas feliz pela constância durante o ano que ainda não acabou. Seguimos os treinamentos visando os próximos objetivos, grato a todos que fazem parte desta conquista e um especial agradecimento aos meus patrocinadores”, avaliou Aita.

Fotos: reprodução