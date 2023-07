UTI e Pediatria lotadas: Drª Marilene alerta pais a vacinar filhos e evitar internações

Depois dos mais de 100 mm de chuva, esta semana, com a alta umidade do ar o frio retorna com força ao Município fazendo jus a estação de inverno aqui na Região Sul. A baixa temperatura e a umidade requerem cuidados especiais, visto que potencializam as doenças respiratórias dessa época. Tanto idosos como crianças, são os que mais precisam de cuidados, atesta a Drª Marilene Campagnollo, chefe da UTI Neo Natal de Alegrete. -Temos crianças com casos graves de bronquiolite e pneumonia e isso é sério. Por isso, ela solicita aos pais que vacinem seus filhos, porque esta é uma proteção super importante que salva, acentua a médica.

UTI Neonatal de Alegrete

Ela alerta que a UTI Neo Natal atende crianças de zero a 28 dias está com 10 leitos de terapia intensiva lotados e sempre há procura de vagas, disse a pediatra. A situação é difícel e os cinco leitos de tratamento intermediários também estão com bebês.

O mesmo acontece com a ala pediátrica do hospital que atende as crianças acima de 28 dias e, também, está lotada. – Tudo começa com a vacinação em dia, porque tudo começa com um quadro viral e se criança não estiver com as doses em dia não terá proteção, afirma. A médica destaca que essa época é difícil, realmente, para que os pequenos sejam acometidos de infecções até bem graves que os leva à internação.