Vôlei Santiago vence 2ª edição do torneio misto do União em Alegrete

No último dia 10, o União Esportes realizou mais um torneio de vôlei em Alegrete. Oito equipes disputaram a 2ª edição do torneio de voleibol misto do União.

MVI (Manoel Viana), Vôlei Santiago (Santiago), AGVM (São Gabriel), Friends (Alegrete), Amigos do Vôlei (São Gabriel), União (Alegrete), Eagles (Manoel Viana) e Wilson (Alegrete), protagonizaram uma competição de altíssimo nível.

Divididos em duas chaves de quatro equipes, com jogos dentro da chave no sistema todos contra todos, onde os dois melhores de cada chave avançavam na disputa.

No grupo o Vôlei Santiago foi soberano seguido pelo MVI de Manoel Viana. Já na B, as equipes alegretenses do União e Wilson conseguiram classificação.

O Vôlei Santiago eliminou o time do Wilson e na outra semi a equipe da casa, os anfitriões eliminaram os representantes de Manoel Viana.

Na disputa do 3º lugar, o Manoel Viana fez 2 a 0 no Wilson e levou a terceira colocação para a vizinha cidade.

Manoel Viana ficou com o 3ª lugar

Já na grande final o Vôlei Santiago foi melhor sobre o União e fechou o jogo em parciais 21/14 e 21/19, levando o título da segunda edição do troneio misto de voleibol do União.

União Alegrete ficou com o vice

Além do bom nível dos jogos, a competição revelou a integração das equipes que estão fortalecendo a modalidade na região.

Integração entre as equipes foi um dos diferenciais da competição

Fotos: União Esportes (divulgação)