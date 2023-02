Volta às aulas com Fronteira Internet, 100% fibra óptica

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

“Agora, começa o ano” e voltar às aulas é o momento mais esperado pelas crianças, jovens e adultos.

É hora de focar nos estudos e traçar metas. O início do ano letivo, as atividades desenvolvidas, as pesquisas e muito mais dependem de uma internet de qualidade.



A internet tem o poder de contribuir com a educação dos jovens, potencializar talentos e criar um mundo de oportunidades.



A Fronteira Internet avança fronteiras e te convida a conhecer internet de qualidade, velocidade, segurança, contratação rápida e sem burocracia.

Escolha Fronteira Internet 100% Fibra Óptica!





Em Alegrete:

Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;

Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.

Aline Menezes