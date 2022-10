Volta do Carnaval em 2023 abre venda de camarotes com fila e mais 14h de espera

Share on Email

Na noite desta segunda-feira(3), cerca de 14h antes do início das vendas dos camarotes, para o carnaval 2023, a alegretense Denise Pacheco, já estava em frente à Prefeitura (Palácio Rui Ramos), na Praça Getúlio Vargas, Centro.

O motivo, segundo ela, é ter a possibilidade de realizar a melhor escolha. Assim como Denise, que foi a primeira a chegar, mais sete pessoas, também estão com suas cadeiras de abrir, na calçada, e vão passar a noite toda no local.

O advogado José Airam Vasconcelos destacou que esse é um ótimo presságio do que será o carnaval no Município, depois de anos sem a explosão na Avenida. O carnaval de rua, já mobiliza as escolas da cidade e será realizado na Avenida Inácio Campos de Menezes, Zona Leste, em 2023.

O anúncio da venda dos camarotes foi realizado pela página da Assercal.

Em Alegrete, são cinco escolas de samba sendo: Acadêmicos do Por do Sol, Escola de Samba Unidos dos Canudos, Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta, Imperatriz da Praça Nova e Nós os Ritmistas.

O Carnaval de Rua de Alegrete estava interrompido desde de 2014 e o desfile das cinco escolas será realizado, tradicionalmente, “fora de época”, nos dias 3 e 4 de março. A estrutura de camarotes será montada na Avenida José Inácio Campos de Menezes, antiga Charrua. O novo endereço do Carnaval de Rua e dos grandes eventos da cidade.

O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Carlos Budel, a partir do conceito original de Gilson Vaucher e do desenho de Pery Anhaia.

O início das vendas nesta terça-feira(4), será a partir das 8h, no Salão Vermelho (Prefeitura Municipal Praça Getúlio Vargas). O valor dos camarotes está entre 3 e 4 mil reais sendo à vista(dinheiro), Pix ou nos cartões em até 12x, destacando que o valor na parcela sofre acréscimo.

Capacidade máxima para o Camarote é de 20 pessoas + duas crianças de até 07 anos acompanhadas de um responsável. Para adesão é necessário levar documento do titular da compra.