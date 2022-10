Família acolhedora muda a realidade da Moradia Transitória

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social tem as duas modalidades de acolhimento no município atrvés do trabalho da Moradia Transitória.

Atualmente vivemos um tempo favorável nos processos de acolhimento disse a Secretária Iara Caferatti. Com um tempo médio de acolhimento de 6 meses, tudo isso graças a grande parceria que o Poder Público tem com o Poder Judiciário, através do juiz da infância Dr Thiago Tristão e o Ministério Público com a promotora da infância e juventude Dra Luiza Losekann que trabalham de forma incansável tentando agilizar todos processos dos nossos acolhidos, visando sempre o bem estar dos acolhidos e maior nos processos da Infância e Juventude.

À implantação do Serviço de Família Acolhedora aqui no Município deu um salto na qualidade, agilidade e melhor atendimento à crianças e adolescentes em acolhimento, destaca a Secretaria.

Hoje temos 13 famílias acolhedoras habilitadas e 7 crianças acolhidas. Tem sido visível os resultados positivos dessa modalidade de acolhimento pois, essa modalidade viabiliza que a criança / adolescente tenha uma vivência familiar e comunitária saudável, facilitando assim, o desenvolvimento cognitivo, comportamental e afetivo dos acolhidos.

Em nossa gestão viabilizamos as duas formas de acolhimento, institucional na Moradia Transitória e em Famílias Acolhedoras devidamente habilitadas e capacitadas.

-E com muita alegria falamos a respeito da agilidade e qualidade que nossos acolhidos vivenciam atualmente. Somos inclusive referência no Estado do RS, quanto ao Serviço de Família Acolhedora

Essa modaliade permite com que os acolhidos conheçam e entendam uma vivência familiar efetiva, facilitando assim que os mesmos identifiquem ao retornar para suas famílias de origem o que é desejado e aceitável em suas vidas. E em casos que os acolhidos não são reinseridos na família de origem, eles já vão para suas novas famílias com hábitos e conhecimento de um funcionamento familiar saudável.

Antes da atual gestão municipal os acolhimentos no município eram apenas na modalidade institucional, na Moradia Transitória, sempre com a instituição cheia com muito acolhidos, informa.

“Vale salientar que antes do Dr Thiago e da Dra Luiza os acolhimentos duravam em média cerca de 1 ano e meio a 2 anos de acolhimento, o que acarretava danos nas vidas dessas crianças, adolescentes e familiares”.

Salientamos que estamos sempre habilitando e capacitando novas famílias que tenham desejo de acolher uma criança /adolescente em seu lar como família acolhedora.

Quem desejar se inscrever ou tirar dúvidas pode entrar em contato pelo telefone 3961-1659

Dando a estes a valiosa experiência de viver em família com amor, cuidado e responsabilidade.