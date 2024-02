Voltar em segurança no carnaval faz parte da folia, alerta campanha do Detran gaúcho

Com filme para a TV, spots de rádio, anúncios de Instagram, Facebook, YouTube e sites, o DetranRS quer lembrar quem vai curtir o carnaval deve programar a volta para casa. O mote “Voltar em segurança faz parte da folia“ amarra as peças da campanha, que teve início no último fim de semana, no Planeta Atlântida.

A ideia é destacar, com descontração e humor, a importância de evitar dirigir depois de beber, enfatizando a sensibilidade, para preservar a vida de todos. Nas peças, são apresentadas alternativas seguras para o deslocamento nas festas. O filme traz um bloquinho de carnaval com táxi, aplicativo, ônibus e carona segura.

O DetranRS busca, nesta semana pré-carnaval, despertar a responsabilidade das pessoas sobre o deslocamento nos dias de folia. A ideia é que todos se organizem para voltar para casa em segurança, lembrando que há mais carnavais pela frente.

A campanha foi desenvolvida pela agência Engenho de Ideias, e o filme, produzido pela Manga Rosa.