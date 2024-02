Vereadores encaminham temas relevantes junto ao prefeito Jesse Trindade

Os membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Alegrete, na manhã da última quinta-feira, realizaram reunião com o Prefeito em Exercício, Jesse Trindade. Os vereadores; Moisés Fontoura, Bispo Enio, Fátima Marchezan e Firmina Fuca, abordaram diversos temas.

Dentre os assuntos debatidos, destacaram-se questões fundamentais como o transporte público, as condições do presídio local e a proposta de instituição da APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Também, foram discutidos temas relacionados à área de educação do município.

Outro ponto relevante discutido durante a reunião foram as emendas parlamentares destinadas à pavimentação e melhorias nas ruas do Alegrete. A busca por recursos adicionais para a infraestrutura demonstra a atenção para com as necessidades urbanas, buscando garantir vias mais seguras e bem conservadas para os cidadãos alegretenses.

O encontro reforçou a importância da parceria entre a Câmara e Prefeitura, ressaltando a sinergia necessária para implementar medidas que atendam as demandas da comunidade.