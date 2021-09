Vulcão kilaeua volta a entrar em erupção

A nova erupção no cume do Kilauea começou aproximadamente às 15h20, hora do Havaí, no final da quarta-feira no Brasil.

A atividade da lava está atualmente confinada na cratera Halema’uma’u. As emissões de gases e a atividade sísmica no cume permanecem elevadas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Equipes de geólogos do observatório vulcanologico do Havaí monitoram a erupção de dentro da área fechada do Parque Nacional dos Vulcões com permissão do Serviço Nacional de Parques .

Os cientistas coletam dados detalhados para avaliar os perigos e entender como a erupção está evoluindo no cume de Kīlauea, todos compartilhados com o Serviço Nacional de Parques e serviços de emergência. O acesso à área é perigoso e permitido apenas em coordenação com o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí.

Imagens de webcam da cratera mostraram fontes de lava cobrindo o chão da cratera e nuvens de gás vulcânico subindo no ar. A mesma área registrou um grande lago de lava em vários momentos em episódios passados eruptivos do vulcão. A erupção não está em uma área habitada e está restrita ao Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. O nível de alerta do vulcão foi aumentado para “advertência” e o código da aviação mudou para vermelho. No início da quarta-feira, o USGS relatou que havia aumentado a atividade de terremotos e se detectado uma deformação do solo, e naquele momento foram aumentados os níveis de alerta.



O Kilauea teve uma grande erupção em 2018 que destruiu mais de 700 casas e desalojou milhares de pessoas. Antes do evento de 2018, o vulcão entrou em erupção lentamente por décadas, mas principalmente em áreas residenciais não densamente povoadas. O Kilauea esteve em erupção desde 1983 e ocasionalmente fluxos de lava cobriam fazendas e casas nas zonas rurais.

Às vezes, a lava chegava ao oceano com interações dramáticas com a água. Durante quatro meses em 2018, Kilauea cuspiu lava suficiente para encher 320.000 piscinas olímpicas, enterrando com magma uma área com mais da metade do tamanho de Manhattan em até 24 metros de lava agora endurecida. A rocha derretida reduziu ruas e bairros a um vasto campo de rochas enegrecidas e fragmentos vulcânicos. A mesma área do vulcão que passou a emitir lava ontem também entrou em erupção em dezembro e durou até maio.

Fonte: Metsul

