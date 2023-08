WhatsApp ganha novas atualizações com foco na privacidade

Share on Email

O WhatsApp atualizou e disponibilizou novos recursos para os usuários no Brasil. Agora é possível compartilhar fotos em alta definição. Também estão disponíveis o recurso de verificação de privacidade e a opção de silenciar ligação de desconhecidos.

Para enviar uma imagem em alta definição pelo WhatsApp, basta escolher o arquivo e selecionar o botão “HD” na tela com os outros recursos de edição do aplicativo. Se o ícone estiver desativado, a foto será enviada no que o app chama de “qualidade padrão”.

As novas ferramentas de atualização visam principalmente preservar a privacidade dos usuário do aplicativo. O WhatsApp é o segundo programa mais atualizado no Brasil e esse tipo de inovação ajuda evitar futuros golpes.