A rotineira violência contra a mulher fez outra vítima no bairro Vera Cruz

Mulher acionou a Brigada Militar e destacou que sofria violência psicológica do ex-companheiro.

Uma guarnição da BM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vera Cruz. A vítima, de 26 anos, disse aos PMs que sofria constantes episódios de importunação e ameaças por parte de seu ex-companheiro, de 37 anos, com quem compartilhava o mesmo lar.

Segundo informações fornecidas pela mulher, o motivo da convivência sob o mesmo teto era a necessidade de auxiliar nos cuidados dos filhos. No entanto, a situação havia se deteriorado nos últimos tempos, culminando em uma série de conflitos e confrontos verbais.

A vítima relatou que o acusado a vinha importunando com acusações infundadas de traição e infidelidade, proferindo palavras ofensivas e depreciativas. Além disso, o ex-companheiro teria tentado manter relações sexuais sem seu consentimento, gerando um ambiente insustentável na residência.

Diante do aumento das tensões e da pressão psicológica imposta, a situação culminou em uma briga entre as partes envolvidas. Sentindo-se ameaçada e desamparada, a vítima decidiu contatar a Brigada Militar.

Os policiais se deslocaram até o endereço e, com base nas informações, localizaram o acusado na residência de seu pai. As partes foram encaminhadas à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e tomada das devidas providências legais. A vítima solicitou medidas protetivas. O fato ocorreu na tarde do último sábado(19).