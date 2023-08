SEBRAE RS certifica Alegrete em nível de excelência no incentivo ao empreendedorismo

No cenário de crescimento econômico impulsionado pelo empreendedorismo, Alegrete alcançou marcos notáveis ​​ao se tornar pioneiro no estado ao receber a entrega formal dos resultados do Programa Cidade Empreendedora, promovido pelo Sebrae RS. A adesão da cidade a este programa, em 2020, trouxe notáveis avanços ao longo dos últimos dois anos. Entre os destaques estão a redução de 86% no tempo necessário para a abertura de empresas e um aumento de 50% nos valores arrecadados por Micro e Pequenas Empresas (MPEs) locais por meio de compras realizadas pela prefeitura.

Estes resultados foram apresentados em uma cerimônia no Salão Azul do Centro Administrativo no dia 21 de agosto, na presença de diversas autoridades, incluindo o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. Um dos principais pilares do programa foi a redução drástica do tempo necessário para a abertura de empresas. Graças à implementação de medidas de desburocratização, o tempo médio necessário para este processo foi reduzido de 28 horas (média nacional) para 10 horas em Alegrete. Este feito é particularmente impressionante, já que a média do estado do Rio Grande do Sul é de 14 horas. Esse avanço significativo não apenas estimula o empreendedorismo local, mas também coloca Alegrete como exemplo de eficiência para outros municípios.

Outra conquista expressiva ocorreu no eixo de Compras Governamentais. Com a criação da Cartilha do Fornecedor Municipal e uma abordagem que favorece MPEs locais, houve um aumento notável de 50% no valor arrecadado por essas empresas através das compras realizadas pela prefeitura. Esse movimento estimula a economia local, fortalecendo os pequenos negócios e contribuindo para a vitalidade econômica da cidade.O Programa Cidade Empreendedora também se concentrou em promover uma mentalidade empreendedora desde a base educacional.

A participação ativa das escolas municipais no projeto e a capacitação de 95% dos professores da rede permitiram impactar cerca de 8 mil alunos em 2023. Esta iniciativa promove uma cultura de empreendedorismo desde cedo, preparando as novas gerações para enfrentar os desafios do mundo dos negócios.Além dos avanços nominais, Alegrete também conquistou o reconhecimento máximo de qualidade ao receber a certificação Diamante para a Casa do Empreendedor. Esta certificação, concedida pelo Sebrae RS e pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), demonstra a excelência dos serviços prestados e o comprometimento no apoio aos empreendedores locais.A parceria entre Alegrete e o Sebrae RS não se encerra aqui. O município tem a possibilidade de aderir a um novo ciclo do Programa Cidade Empreendedora e está envolvido em outras iniciativas, como projetos inovadores e colaborações com produtores locais. O sucesso de Alegrete é inspirador e demonstra como um compromisso com o empreendedorismo pode gerar transformações tangíveis em uma comunidade.