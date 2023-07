WhatsApp, o meio digital preferido para ludibriar pessoas

Golpes e fraudes são ocorrências recorrentes, na Delegacia de Polícia de Alegrete. Mesmo que a conscientização sobre essas práticas esteja se expandindo cada vez mais, recentemente, mais um golpe pelo WhatsApp foi aplicado, causando prejuízos a uma alegretense, no valor de mais de mil reais. Essa situação ilustra como muitas pessoas ainda são vítimas desses crimes, mesmo com todos os alertas e medidas de segurança.

A vítima, residente bairro Cidade Alta, relatou aos policiais civis que recebeu uma mensagem no WhatsApp com a foto de sua filha. Na conversa, o golpista alegava estar enfrentando dificuldades para acessar o aplicativo do banco e pedia ajuda financeira. Preocupada com a situação da suposta filha, a vítima realizou a transação solicitada.

Somente após a realização da transferência é que a vítima percebeu ter caído em um golpe. Desolada, ela procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete para registrar o incidente e buscar auxílio na resolução desse crime.

Esse episódio serve como um lembrete de que todos devem permanecer vigilantes e tomar precauções ao lidar com informações e transações financeiras online. Golpistas estão sempre buscando novas estratégias para enganar as pessoas e obter vantagens ilícitas.