Neste sábado, Nacional e Ser Ceva decidem a 1ª Copa LAF

As duas equipes vêm de uma grande campanha ao longo da competição, a chegada na finalissíma é o coroamento do grande trabalho realizado durante os três meses de campeonato.

A equipe do Nacional vem de duas goleadas nas fases anteriores. Nas quartas de finais a equipe aplicou um 7 a 0 frente ao Fluminense, nas semifinais venceu a forte equipe do Vila Nova pelo placar de 3 a 1. Na final, a equipe colorada espera repetir o padrão de atuação das fases anteriores.

O Ser Ceva teve uma campanha mais equilibrada. A equipe empatou em zero a zero contra a tradicional do Centenário, nas semifinais repetiu novamente o placar, em ambas fases o time foi extremamente eficiente nas penalidades. Na Final, a equipe espera contar com o apoio do seu torcedor e garantir mais uma taça no armário.

Fotos: Renan Irizaga