Rodada decisiva neste sábado vai apontar os classificados às semifinais da Série A

Neste sábado(29), acontece mais uma rodada do Citadino de futsal 2023. Os jogos serão marcado pelo alto grau decisivo, e encaminharão os classificados às semifinais do campeonato.

O primeiro jogo da noite entre Agn e Deportivo Laporteira, tem pretensões opostas para as duas equipes. A equipe da Agn já rebaixada para série B do próximo ano, entra em quadra somente para manter a honra, a equipe comandada pelo Técnico Michel Lima, não conseguiu manter a campanha do ano passado e assinou a queda. Já a equipe do Laporteira, precisa da vitória para manter-se com o sonho vivo da classificação às semifinais.

Segundo confronto entre Galáticos e Cidade Alta, tem previsão de muito equilíbrio. As duas equipes estão empatadas em pontos e prometem fazer um confronto para a fuga do rebaixamento.

Fechando a noite o jogo mais esperado União Y Fnp e Real, entram em quadra buscando a classificação para as semifinais. A equipe do Fnp vem de uma dura derrota para equipe do Eliseos futsal, busca recuperar-se com uma vitória que garantirá um encaminhamento ao mata mata da competição. Já a equipe do Real joga o jogo da vida e precisa da vitória para garantir a vaga entre os quatro classificados.

Os jogos começam a partir das 19 horas, e prometem levar um grande público ao Ginásio da Arena Esporte e Lazer.