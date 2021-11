Workshop Planejamento Estratégico – Consultoria com Hospital Moinhos de Vento

No dia 08 de novembro, foi dado início na consultoria orientada pelo Hospital Moinhos de Vento.

O Hospital Moinhos de Vento contribui com hospitais localizados no interior do Estado, firmando parcerias para prestação de assessoria em gestão. O objetivo da consultoria prestada em nosso hospital, é auxiliar na realização do planejamento estratégico que irá norteá-lo nos próximos anos.

A Consultoria Moinhos de Vento, da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, oferta soluções completas que trazem praticidade e eficiência para o mercado de saúde, baseadas na expertise do segundo melhor hospital do Brasil e um dos seis hospitais de excelência segundo o Ministério da Saúde.

O primeiro Workshop elaborado através da Consultoria era intitulado Missão, Visão e Valores. Em um primeiro momento, foi reunido um colaborador de cada setor da Santa Casa, tal profissional representou os mais de 700 colaboradores do hospital.

Grupos foram criados para o início do Workshop com o intuito de reunir pessoas de variados setores para trocas de aprendizagens.

Juarez Leites e Flávia da Silva, representantes do HMV, apresentaram a importância da realização de um Planejamento Estratégico, por meio da apresentação dos cenários, tendências e riscos de mercado do setor hospitalar.

Referências e dados numéricos regionais, nacionais e internacionais do setor foram mostrados. Como por exemplo:

O município de Alegrete possui 2,84 leitos para cada 1.000 habitantes.



A OMS recomenda de 3 a 5 para cada 1.000. A Alemanha e o Japão, por exemplo, recomendam 13, demonstrando que a Santa Casa de Alegrete está dentro dos padrões recomendados.

Foram trazidas ainda a Visão, Missão e Valores de grandes hospitais como John Hopkins, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dentre outros.

No dia seguinte, o conselho, a direção, os gestores e médicos da Santa Casa foram submetidos ao Workshop, realizando exercícios colaborativos em cada grupo para construção e debate sobre o tema do Workshop: Missão, Visão e Valores. Cada grupo debateu e apresentou como enxerga a Santa Casa de hoje, e o que almeja para seu futuro.

Foi exaltada a importância da elaboração deste planejamento estratégico, mas além disso, a sua execução. Para isso, é de suma importância que todo o quadro de colaboradores esteja engajado nas ações propostas.

Para os pacientes, propuseram diversas atividades onde seus relatos e experiências com o Hospital foram expostas. Foram descritos os pontos positivos e expostas algumas sugestões de pontos que precisam ser melhorados. Dentre os pontos positivos mencionados, foi destacado o tratamento humanizado pelo corpo de funcionários da Santa Casa.

No último dia de Consultoria, 11 de outubro, estiveram presentes entidades do nosso município e da região.

Estavam presentes o vice-prefeito do nosso município Jesse Trindade e o prefeito do município de Manoel Viana, Gustavo Medeiros. Representando a Câmara de vereadores de Alegrete, estava presente Moisés Fontoura e o representante da Câmara de vereadores de Manoel Viana, Carlos Wallau.

Segundo o Coordenador da Consultoria Moinhos de Vento, a iniciativa da Santa Casa de Alegrete está alinhada com as ações dos grandes gestores, que atualmente estão buscando oportunidades de mitigar o impacto socioeconômico do pós-pandemia, com a manutenção e geração de novos empregos.

Para Roberto Segabinazzi, presidente da diretoria provedora da instituição, com a Consultoria do Hospital será possível a instituição realizar seu planejamento com um olhar para o futuro.



“Precisamos compreender com maior profundidade qual o cenário que estamos inseridos. Quais são as nossas metas e quais os caminhos a seguir” – conclui Roberto.

Todas as opiniões dos grupos participantes contribuirão para a elaboração deste planejamento estratégico, e, a Consultoria com o Hospital Moinhos de Vento, eleito o segundo melhor hospital do Brasil, contribuirá de forma significativa para alcançarmos nossos objetivos.



















