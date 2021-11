Motorista morre após pneu explodir e caminhão pegar fogo

O motorista de um caminhão morreu após o veículo pegar fogo no início da manhã desta sexta-feira (12) em Rio Grande, no sul do Estado. O caso aconteceu na BR-392, próximo à região da Vila Quinta, por volta das 7h.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista trafegava no sentido Sul, em direção a Rio Grande, quando um incêndio se iniciou nos freios da carreta. Ele tentou conter as chamas, e estava embaixo do caminhão quando o pneu explodiu, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com isso, o homem ficou preso, sendo atingido pelas chamas.

De acordo com a PRF, o homem tinha 45 anos e era natural de Canguçu. Apesar do acidente, o trânsito não sofreu alterações.