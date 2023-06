Zagueiro alegretense Sidnei está livre no mercado da bola

Share on Email

O jogador de futebol, Sidnei Rechel da Silva Júnior, está livre no mercado de transferência futebolística. O alegretense surgiu na base do Internacional tendo passagem por diversas Seleções de base. Após destacar-se pela equipe gaúcha foi vendido para o Benfica de Portugal onde ficou até 2011

Depois disso, o atleta rodou por algumas equipes na Europa como; Besiktas, Espanyol, La coruña e por fim Real Betis. Em 2022 foi contratado pelo Cruzeiro pela gestão do Ronaldo fenômeno, porém atuou poucas partidas e foi anunciado no Goiás onde atuou em alguns jogos do Campeonato brasileiro de 2022

Na começo da temporada europeia, foi anunciado no Las Palmas quando conseguiu lograr êxito e garantir o acesso para primeira divisão espanhola La Liga. Na passagem pelo clube em 19 jogos marcou um gol. Agora o jogador está livre para negociações que o conduzam a um novo desafio no futebol. Aos 33 anos, sidnei espera em breve definir seu futuro e ter seguimento na sua bem sucedida carreira no futebol.

Fotos: Google