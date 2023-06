Rodada de terça no Citadino acirra briga pela classificação

Na noite de terça-feira(20), ocorreu mais uma rodada do citadino alegretense de futsal. O campeonato encaminhou-se para a fase decisiva, onde qualquer resultado pode interferir de forma exponencial na classificação das equipes

Primeiro jogo da noite foi entre Racing e Atlas, jogou truncado nos primeiros minutos com muita disputa em todos setores da quadra. O placar foi inaugurado pelo atleta Tiago Braga do Racing, minutos depois o Atlas virou jogo com dois gols do ala Doia, camisa 10, finalizando assim primeira etapa. Na segunda etapa, o jogo tomou tons dramáticos, as equipes jogaram-se ao ataque e fizeram mais três gols, placar final 3×3 os dois times ainda tem chance de classificação para elite do citadino de futsal.

Segundo confronto foi entre Futsal Brasil e Flamengo, as duas equipes com pretensões de escapar do rebaixamento da segundona, fizeram um confronto marcado pelo equilíbrio nas duas etapas, o Flamengo venceu pelo placar de 3 a 2 e respirou na sua luta de escapar das últimas colocações.

O jogo final foi valido pela Série A do citadino alegretense, Real e AGN fizeram um jogo digno de um ótimo futsal. A primeira etapa terminou empatada em um gol, depois de um jogo movimentadíssimo com chance de gols para ambas equipes, no tempo final o Real imprimiu intensidade e desandou a fazer gols, fez mais seis e aplicou uma goleada frente a equipe da AGN, placar final 7 a 1 garantindo sua vaga nas primeiras colocações da elite do futsal de Alegrete.

O citadino volta dia 27/06 com mais uma rodada das três séries, confira abaixo a tabela atualizada das divisões.