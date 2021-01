Comunidade auxiliou e o pequeno Pedro vai para casa

Compartilhe















Mais uma campanha realizada através do Portal Alegrete Tudo com um retorno superior ao que se pretendia inicialmente. Na manhã de ontem (27), poucas horas depois da publicação sobre a necessidade de um aspirador para o guerreiro Pedro Eliel da Silva Pedroso de dois meses, ele foi agraciado com o aparelho. Muito emocionada, a mãe, o pai e demais familiares que estavam lutando pela aquisição, agradeceram para todos que ajudaram e que estão auxiliando. Com a felicidade da notícia, Andressa Silva Campelli, esqueceu de pedir o nome completo e tirar fotos com a doadora do aspirador, mas destaca que foi um anjo em forma de gente, pois a partir daquele momento, uma nova realidade para família foi anunciada, sem o desgaste de ficar no hospital e o receio em relação a vários outros problemas, inclusive ao vírus do novo coronavírus. ‘A doadora se chama Patrícia. Só gratidão a ela e aos demais que colaboraram com depósito pois com esse valor vou comprar os remédios e também os materiais pra aspirar e a fonoaudióloga que é preciso” disse a mãe muito comovida.

O pequeno Pedro nasceu com uma anomalia e, aos dois meses ainda permanecia hospitalizado pela falta do aspirador e de alguns outros itens necessários como o leite especial no valor de 100 reais. O sonho da mãe era ter o filho em casa. Isso foi possível pela reportagem do Alegrete Tudo e todas as pessoas solidárias que sempre são abençoadas e benevolentes.

Ainda durante a manhã de ontem, Patrícia realizou a entrega do aspirador à Andressa.

Flaviane Antolini Favero