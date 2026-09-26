10ª CRS capacita servidores de cidades da região para prevenção e captura de escorpiões



Ministrado pelos biólogos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVs), a capacitação teve a parte teórica e pratica quando todos saíram a campo.

O coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde de Alegrete, Daniel Falcão, participou dessa capacitação em que houve um serviço de campo, com visitação e observação in loco de incidência de escorpiões em duas propriedades rurais, no Corredor do Querumana e Corredor da Cascata com a captura desse inseto e do barbeiro causador da doença de Chagas.

O escorpião conhecido como Tityus serrulatus ou escorpião amarelo, segundo Falcão, é a espécie mais venenosa que temos na Região.

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Ele informa que existe preocupação por parte do Estado, pois na região metropolitana, parte da Serra e centro do estado são encontrados esses escorpiões em grande quantidade.

Daniel Falcão explica que esse treinamento na região é para prevenir e orientar a população que se caso avistarem por aqui que informem o mais rápido possível à Vigilância Ambiental em Saúde no telefone (55)991584911 para que haja a captura, destaca

Falcão colocou ainda que nas cidades maiores são encontrados geralmente nas redes de esgoto, redes elétricas e de telefonias subterrâneas. Onde é difícil o acesso para capturar e nestas condições existem poucos predadores.

Eles se alimentam de baratas e outros insetos e geralmente são encontrados em pilhas de telhas, madeiras e resto de obras, casas abandonas, galpões velhos com entulhos.