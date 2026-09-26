12º BE promove palestra sobre valorização da vida durante campanha Setembro Amarelo

Na última quinta-feira (24), o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) promoveu uma palestra alusiva à campanha Setembro Amarelo, com o tema “Valorização da Vida”. A atividade foi destinada aos Soldados do Efetivo Variável (EV) e teve como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, do autocuidado e da valorização da vida.

A palestra foi conduzida pela 1º Tenente Larissa Nunes Moreira e pela Sra. Cleide Gomes Mota, Coordenadora do CAPS II de Alegrete-RS. Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à saúde mental, à identificação de situações de sofrimento emocional e à importância do diálogo e da busca por apoio diante de momentos de dificuldade.

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As palestrantes também destacaram a relevância do fortalecimento dos vínculos de confiança e da construção de uma rede de apoio, especialmente no ambiente militar, onde o companheirismo e a atenção aos sinais apresentados pelos colegas podem contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situações de sofrimento emocional.

Além da exposição dos conteúdos, a atividade proporcionou aos militares um espaço de orientação, reflexão e esclarecimento de dúvidas. A iniciativa buscou contribuir para que os participantes estejam mais preparados para reconhecer possíveis sinais de dificuldades emocionais e saibam identificar os caminhos para buscar ajuda quando necessário.

A realização da palestra integra as ações de conscientização promovidas durante o Setembro Amarelo e reforça o compromisso do 12º BE Cmb Bld com a valorização de seu efetivo, incentivando o cuidado com a saúde mental e a construção de um ambiente cada vez mais saudável, acolhedor e pautado pelo respeito e pela solidariedade.

Fotos e Fonte: 12º BE