4ª Semana Acadêmica de Psicologia promove debates sobre saúde mental, cuidado e prática profissional

Evento reúne estudantes e profissionais em uma programação que aborda temas como Reforma Psiquiátrica, TEA, cuidados paliativos, abordagens da Psicologia e regulamentação de espaços profissionais

A formação em Psicologia vai além da sala de aula e dos conteúdos teóricos. É também construída por meio do diálogo, da troca de experiências e do contato com diferentes realidades da profissão. É com essa proposta que será realizada a 4ª Semana Acadêmica de Psicologia, organizada a partir do envolvimento dos estudantes e da mobilização da comunidade acadêmica.

A programação reúne, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, discussões sobre saúde mental, cuidado, família, diferentes abordagens psicológicas e aspectos práticos da atuação profissional.

A abertura, no dia 28 de setembro, terá como tema “Reforma Psiquiátrica Brasileira: cenário atual e desafios”. A discussão propõe uma reflexão sobre as transformações ocorridas na assistência em saúde mental no país e sobre os desafios relacionados à garantia de direitos, autonomia, cuidado e dignidade às pessoas em sofrimento psíquico.

No dia 29 de setembro, a programação terá dois momentos distintos. O primeiro debate será “Cuidar de quem cuida: acolhimento e rede de apoio aos cuidadores de crianças com TEA”. A proposta é ampliar a discussão sobre o cuidado para além da criança, abordando também as experiências, demandas e desafios enfrentados por familiares e cuidadores, além da importância das redes de apoio.

Ainda no dia 29, o evento discutirá “Cuidados Paliativos: acolhimento e dignidade”. O tema aborda questões relacionadas ao sofrimento, à finitude, à autonomia, ao luto e à qualidade de vida. A discussão destaca a importância do cuidado integral e do acolhimento, especialmente em situações nas quais o tratamento não está centrado exclusivamente na busca pela cura.

No dia 30 de setembro, será realizada uma roda de conversa sobre as abordagens da Psicologia. A atividade pretende apresentar diferentes perspectivas teóricas e práticas da área, permitindo aos estudantes conhecerem profissionais e compreenderem como diferentes abordagens se relacionam com a atuação cotidiana.

Encerrando a programação, no dia 1º de outubro, o tema será “Clínicas e Escritórios: alvarás, regulamentações e orientações”. A atividade terá como foco aspectos práticos da atuação profissional, como regulamentações, alvarás e orientações necessárias para quem pretende trabalhar em clínicas e escritórios.

Embora distintos, os temas escolhidos para esta edição têm em comum a intenção de ampliar a compreensão sobre a Psicologia e suas diferentes possibilidades de atuação. Da saúde mental aos cuidados paliativos, das famílias às abordagens psicológicas e da formação acadêmica aos aspectos administrativos da profissão, a programação busca aproximar os estudantes das múltiplas dimensões da área.

A realização da 4ª Semana Acadêmica também representa o resultado da mobilização dos próprios estudantes. Reuniões, organização, divisão de tarefas, convites, decisões e enfrentamento de imprevistos fizeram parte do processo de construção do evento.

Mais do que uma sequência de palestras e atividades, a Semana Acadêmica se apresenta como um espaço de encontro, aprendizado e participação. A iniciativa reforça a importância do envolvimento dos estudantes na própria formação e valoriza aqueles que contribuíram para transformar ideias em uma programação voltada à formação acadêmica e profissional.

Ao reunir diferentes temas e perspectivas, a 4ª Semana Acadêmica de Psicologia propõe um olhar para uma Psicologia diversa, humana, crítica e presente em diferentes espaços da sociedade.