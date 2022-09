10ª CRS debate saúde mental pós pandemia e a longa espera por cirurgias eletivas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os gestores dos municípios atendidos pela 10ª CRS, com sede em Alegrete, estiveran reunidos no dia 8 em Rosário do Sul.

A delegada adjunta da Coordenadoria Regional de Saúde, Andreia Carneiro, diz que este é um encontro mensal dos gestores. Na pauta, os serviços de saúde mental, demanda das necessidades dos municípios em relação aos prestadores de serviço, exames e cirurgias eletivas ( as que não tem urgência).

Gestores regionais de saúde

A Coordenadoria Regional de Saúde é composta por13 municipios da região sendo responsáveis pela regulação e ecaminhamento de todos os serviços da Rede Pública de Saúde.

Eles traçaram o plano de trabalho para ou ultimos quatro meses do ano.