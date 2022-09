Moradores, de rua não asfaltada na Vila Nova, entregam abaixo-assinado ao Prefeito

Moradores da primeira quadra da Rua Joaquim Astrar, no Bairro Vila Nova, se mobilizaram através de uma abaixo-assinado reivindicando o asfaltamento do único trecho da rua que não recebeu pavimentação.

O documento foi entregue na última segunda-feira (5), quando o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, esteve visitando as obras de asfaltamento da Rua Vereador Carbonel.

Os moradores solicitam o asfaltamento do número 21 ao 214, tendo em vista, que todas as outras quadras da rua foram asfaltada no final de 2021. Agora, a rua Simplício Jaques que atravessa a primeira quadra já está com asfalto.

No documento os moradores alegam que quando a rua Vereador Carbonel é fechada, o acesso principal de entrada para o bairro passa a ser pela Joaquim Astrar, que recebe um grande fluxo de veículos, inclusive do transporte coletivo, escolar e a linha do frigorífico.

O abaixo-assinado com pouco mais de 72 assinaturas foi entregue em mãos ao prefeito que se comprometeu em avaliar a situação. O vereador João Leivas acompanhou os moradores na busca da solicitação.

Fotos: reprodução