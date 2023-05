10ª CRS treina técnicos da região para prevenção de combate à dengue

Diante do aumento de casos da dengue na Região e de focos de mosquistos aedes aegypti, a 10ª CRS realizou neste dia 3, uma capacitação com técnicos de 11 municípios que integram à Coordenadoria. A maior preocupação, segundo a coodenadora adjunta, Andréia Carneiro, que também está como a coordenadora ambiental da Regional é quanto aos casos subnotificados. Ou seja, as pessoas que têm sintomas como febre alta, dores no corpo, algumas com manchas vermelhas no corpo e não procuram atendimento médico. – Isso é preocupante, porque a dengue pode matar, atesta.

Para que os municípios possam se organizar e fazer seus planos de controle, o técnico da empresa Agrocontinental, que tem convênio com governo do Estado, esteve em Alegrete falando sobre os produtos que podem ser utilizados no combate ao mosquito. Ele disse que o fludora fusion, que é aplicado em pontos estratégicos, e tem ação residual e fica agindo por vários dias ( nota técnica (05/2020). Outro inseticida utilizado neste combate ao mosquito é o cielo utilizado em bloqueios, conforme nota técnica 01/2020. A aplicação segue as normas técnicas do Ministério da Saúde e se utiliza de todos os EPIS necessários à segurança do agente. Em Alegrete, conforme a Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, já tem os equipamentos. Andréia Carneiro esclarece que alguns muncípios tem os equipamentos, mas que estariam desatualizados e que essa prevenção é por conta do ente público, representado neste caso pelas secretarias da saúde.

A prevenção passa, ainda, por limpeza de pátios, evitar água parada em qualquer tipo de objeto ou local. Uma atenção ao cemitério em que as pessoas levam vasos envoltos em plásticos e isso junta água e potencializa a proliferação de larvas do mosquito. Um alento é que com a chegada de frio a proliferação do aedes possa arrefecer aqui na Região.