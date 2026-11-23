O feriado de 20 de novembro foi marcado por um importante momento de fé, união e solidariedade em Alegrete. O Centro de Avivamento da Igreja de Deus (CAID) realizou a 10ª edição do CHARMOSAS, evento organizado pelo grupo Mulheres Avivadas, sob a liderança da pastora Luh Fagundes.

A iniciativa reuniu aproximadamente 200 mulheres do município, contando também com a participação e o apoio de representantes de diversas denominações evangélicas, que prestigiaram a programação e compartilharam momentos de louvor, espiritualidade e confraternização.

Mais do que um encontro religioso, o CHARMOSAS tem um propósito social muito especial: arrecadar recursos para a aquisição de cestas natalinas, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social de diferentes bairros da cidade.

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A proposta é levar esperança, acolhimento e um pouco mais de alegria às famílias durante o período natalino, demonstrando que a fé também se manifesta por meio de atitudes concretas de amor ao próximo e compromisso com a comunidade.

Uma programação marcada pela fé e pela comunhão

Nesta décima edição, o evento contou com a participação especial da pastora Rute Ester, de Santa Maria (RS), responsável pelos momentos de louvor e pela ministração da Palavra de Deus.

A programação foi marcada por momentos de adoração, reflexão espiritual, renovação da fé e integração entre mulheres de diferentes comunidades cristãs.

A presença de representantes de diversas denominações evangélicas também reforçou o espírito de união e fraternidade que caracteriza a proposta do encontro, demonstrando que a fé e a solidariedade podem aproximar pessoas e fortalecer ações em benefício da comunidade.

Dez edições de fé e compromisso social

Ao chegar à sua décima edição, o CHARMOSAS consolida uma trajetória de encontros que unem espiritualidade, comunhão e responsabilidade social.

A organização, liderada pela pastora Luh Fagundes, juntamente com as Mulheres Avivadas, mantém o compromisso de transformar a mobilização das participantes em uma ação solidária que alcance famílias que necessitam de apoio, especialmente em um período tão significativo como o Natal.

O evento reafirma a importância de iniciativas comunitárias que vão além das celebrações religiosas, incentivando o cuidado com o próximo e a construção de uma sociedade mais fraterna e solidária.

Conforme os organizadores, a 10ª edição do CHARMOSAS encerrou-se com um sentimento de gratidão pela participação das mulheres, pelo apoio das diferentes denominações e pela oportunidade de compartilhar momentos de fé, renovo e comunhão.

Mais do que reunir mulheres em um encontro de adoração, o CHARMOSAS transforma fé em solidariedade, mostrando que pequenos gestos de amor podem fazer uma grande diferença na vida de muitas famílias, destacaram os organizadores.

Fotos: CAID