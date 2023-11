10°BLog realiza solenidade para assinalar o Dia do Material Bélico

Na quarta-feira(1º), o 10º Batalhão Logístico (10BLog) comemorou o Dia Mundial do Material Bélico com uma solenidade marcada por uma formatura e pela entrega de uma placa comemorativa ao Cinquentenário do Batalhão. O evento contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade, vereadores, autoridades militares, incluindo o General Rovian Alexandre Janjar e o Tenente-Coronel Anderson Mendes de Carvalho, além de diversos convidados.

Durante a cerimônia, a Câmara de Vereadores prestou uma homenagem ao 10BLog, presenteando o Batalhão com uma placa comemorativa em reconhecimento ao seu Cinquentenário. O General Rovian Janjar, em seu discurso, parabenizou o Batalhão e destacou a importância do material bélico nas operações militares, enfatizando que o soldado do BLog demonstra seu valor no planejamento, na execução e na manutenção das atividades militares. Ele ressaltou que um combate eficaz depende de um bom material bélico e do comprometimento dos militares.

A presença das autoridades locais e dos convidados na solenidade evidencia a relevância do 10º Batalhão Logístico na comunidade e reforça a importância do Dia Mundial do Material Bélico como uma oportunidade de reconhecimento e valorização do trabalho dos militares envolvidos nessa área tão fundamental para a defesa nacional.