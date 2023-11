Alegretense de 15 anos, assassinado em Ijuí, recebe homenagem dos amigos

O adolescente, natural de Alegrete, foi vítima de homicídio na noite de 31 de outubro. Eder residia em Ijuí há apenas um mês, depois de se mudar do bairro Tancredo Neves, em Alegrete. Além do alegretense, mais três pessoas foram atingidas, resultando a morte do dono do bar onde ele estava – Alberto Aleino de Oliveira de 52 anos.

Secretaria da Agricultura está com 10 equipes em reparos de estradas do interior

Eder Soares

Segundo informações dos amigos, a mãe de Eder está atualmente presa e foi autorizada a se despedir do filho na Capela da Angelos. O adolescente enfrentava uma situação familiar difícil, tendo perdido um irmão, em circunstâncias semelhantes, de acordo com relatos deles. Além disso, Eder tem mais dois irmãos, vulgo Preto preso em Uruguaiana e outros dois irmãos com tornozeleira aqui, assim como, outro de apenas sete anos.

Durante o percurso da capela ao Cemitério, os amigos prestaram uma homenagem, expressando seus sentimentos por meio de uma apresentação de rap.

Dia de Finados: reflexão e homenagens sob a chuva

Com informações e vídeo: Ana Fernandes