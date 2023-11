Bateria do Pôr do Sol inícia preparação para o carnaval 2024

A Acadêmicos do Pôr do Sol continua com seu projeto de integração entre os membros da Escola. Desde o fim do carnaval 2023, a agremiação segue trabalhando com atividades que visam fortalecer os vínculos com os apaixonados pelo samba.

A bateria fênix como é denominada, está ensaiando desde o fim de agosto. A ideia é não perder o ritmo e manter sempre em movimento os integrantes que compõe o coração da escola. Os ensaios acontecem nas terças e quintas na quadra da Escola Eurípides Brasil Milano.

O diretor da bateria, Felipe Barbosa, salienta que as atividades fazem parte do cronograma de ensaios. “A ideia é cultivar os integrantes que já estavam e agregar novos interessados em compor o corpo da bateria Fênix”, referendou o coordenador.