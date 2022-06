Congresso técnico define adversários das equipes de Alegrete na Copa RS

Em Congresso Técnico realizado na tarde da última terça-feira (28) na sede da Federação Gaúcha de Futebol – FGF, foram definidos os grupos e o regulamento da Copa RS de Futebol Amador.

A cidade de Alegrete vai ter quatro clubes representantes na competição. Na categoria livre estão Vila Nova e Boca Juniors. Já na categoria veteranos teremos Fluminense e Centenário.

O Diretor de Esportes do Município, Clóvis Gonçalves, esteve em Porto Alegre acompanhado dos diretores dos clubes envolvidos para participarem do congresso técnico.

Alegrete com quatro clubes na Copa RS Foto: Silvia Macedo

Alegrete está na Região 2, microregional 6/7 na categoria livre junto com as cidades de Uruguaiana, Itaqui e Quaraí. O Vila Nova estreia contra o Concórdia de Quaraí. Já o Boca Juniors inicia jogando com Uruguaiana, time que leva o nome da cidade fronteiriça.

Na categoria veteranos, o Fluminense joga contra o Trikense de Itaqui e o Centenário encara na estreia a equipe representante de Uruguaiana. Segundo o diretor de esportes do município a previsão de início da Copa RS será final de julho e nos próximos dias haverá uma reunião na regional para definir os mandos de campos.

A competição é organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul – SEL, com apoio da FGF.

A competição que está prevista para começar no final do mês julho e se encerrará em dezembro. Serão 152 equipes divididas em duas categorias: Força Livre, a partir dos 18 anos, e Veteranos, a partir dos 40. A disputa será feita em fases classificatórias e mata-mata, com as equipes divididas em regiões e microrregiões.

Serão 152 equipes, sendo 97 de Força Livre (até 18) e 55 de Veteranos (a partir de 40). A competição vai envolver 72 cidades do RS em 51 Rodadas.

A Copa RS será dividida em etapas: regional, estadual l; estadual ll; estadual quartas de final, semifinal e final.

Os jogos acontecerão nos finais de semana, sábado e domingo, nos turnos manhã e tarde, podendo ter mudanças ao decorrer da competição.

A Copa RS de Futebol Amador 2022 tem por finalidade estimular a participação dos 497 municípios do Estado, promovendo integração e lazer a seus participantes.

Foto: reprodução