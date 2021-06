10º B LOG entrega mais de mil peças de agasalhos e alimentos ao município de Alegrete

Compartilhe















No último dia 11, o 10° Batalhão Logístico “Batalhão Marquês de Alegrete”, representando a mão amiga do Exército Brasileiro, realizou a entrega de 1.823 peças de agasalho e 383 kg de alimentos não perecíveis à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete e ao Lar do Idoso Ari Vargas Paim.



A campanha de arrecadação de agasalhos e alimentos de 2021, foi desencadeada pela 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e coordenada pela 3ª Divisão de Exército.

Com objetivo de diminuir os impactos à população carente em meio a pandemia da covid-19, o exército brasileiro deu mais uma demonstração de ajuda a comunidade.

O 10º BLOG comandado pelo tenente coronel Wilson André, cooperou com a campanha lançada no dia 31 de maio pelo Comandante do Exército ,“Ajudar está em nossas mãos”.

Os alimentos e agasalhos serão distribuídos para as famílias em estado de vulnerabilidade social do município e aos residentes do Lar do Idoso Ari Vargas Paim, instituição beneficente de Alegrete.

Todos as peças de roupas e alimentos foram doados voluntariamente pelos militares do “10 de Ouro” e suas famílias.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 10º BLOG