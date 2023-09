10º BLog anuncia seu novo Adjunto de Comando

O curso tem duração de cerca de dois meses, durante a realização, o subtenente recapitulou técnicas e habilidades fundamentais no exercício da função. O posto de Adjunto de comando funciona como uma espécie de “braço direito” do comandante do batalhão.

No começo de setembro, em Cruz Alta, aconteceu a cerimônia de diplomação dos futuros adjuntos. A atividade foi realizada na praça das Armas do Batalhão Curupaiti e coroou a conclusão desse importante curso. O subtenente Humberto, assumirá a função a partir do mês de dezembro, onde será o responsável por liderar e conduzir os valores do “10 de ouro”.