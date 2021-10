12°Batalhão de Engenharia integrou Operação Ibicuí em Rosário do Sul

Share on Email

Durante seis dias, o Pelotão FORSUL, do 12º BE Cmb Bld, integrou o efetivo da 6ª Brigada de Infantaria Blindada durante a participação no Exercício de Adestramento Avançado da FORSUL e Experimentação Doutrinária da Companhia de Inteligência Militar (CIM).

Denominada Operação Ibicuí, a atividade foi realizada no Campo de Instrução Barão de São Borja (CIBSB), sob a coordenação da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

O exercício teve como objetivos o adestramento das frações da 6ª Bda Inf Bld que integram a Brigada FORSUL (2ª Bda C Mec) e a certificação das Unidades da FORSUL CHARLIE, através do emprego viaturas e da execução de manobras de dupla ação em operações ofensivas e defensivas, possibilitando o aprimoramento das técnicas e procedimentos da tropa.

Planejamento estratégico das Forças

Durante a execução do exercício destacaram-se a cobertura, por parte da Bda FORSUL, de uma Marcha para o Combate, seguida de um Ataque de Oportunidade no Campo de Instrução Barão de São Borja, tendo a CIM Expr integrada à Força Oponente, em atitude Defensiva.

Carros blindados entraram em ação

Fotos e Fonte: 12º BE