12º BE Comb promove café para estreitar laços com a imprensa de Alegrete

Representantes de rádios, jornais e site de notícias estiveram presentes ao evento. O objetivo foi estreitar laços desta unidade militar com a imprensa local.

Café com a imprensa no 12º BE Com

O tenente Coronel Alessandro Pinto Nunes recebeu a todos dizendo do valor da imprensa na divulgação de ações da unidade.

Peixes estão morrendo no lago do parque Rui Ramos

12º BE Comb promove café com a imprensa

O sub comandante do 12º BE Comb. é o Tenente Coronel André Luis Marinho.

Depois do café da manhã com a imprensa, foi realizada uma formatura no pátio da unidade aos presentes seguida de uma palestra do comandante.

A unidade militar de Engenharia é uma das mais importantes do Município na formação militar de jovens e futuros militares do Exército Brasileiro.