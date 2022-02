Jovens agricultores familiares, de Alegrete, participam do Grito de Alerta em Ijuí

Share on Email

Jovens agricultores familiares de Alegrete participam em Ijuí do 10º Grito de Alerta que reúne essa categoria de todas as 23 regionais do Estado.

José Mario Araújo Mafaldo, que coordena a regional aqui em Alegrete, informa que o Grito de Alerta acontece a cada dois anos e retorna agora depois da pandemia.

Grito de Alerta em Ijui

Dentre os assuntos que serão debatidos esse ano estão: alto custo da produção, aumento do custo da energia, do combustível, falta de estrutura às famílias rurais, de boas estradas, SUS para todos , informou José Mário.

Jovens agricultores familiares

Grande parte da alimentação que chega à mesa vem do trabalho de agricultores familiares e, devido isso eles se unem para lutar por melhores condições de trabalho, estruturas as famílias que ainda vivem na área rural.

Por falta de estrututa na área rural que muitas famílias deixam o campo, comentou Elaine Londero que atua na AMMAI e da força aos jovens que lutam por estas causas.