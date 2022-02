Peixes estão morrendo no lago do parque Rui Ramos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A seca que se prolonga piora ainda mais a situação de campos, açudes e em especial na zona urbana, no lago do parque dos patinhos.

Com nível da água muito baixo, peixes e tartarugas do local sofrem e alguns peixes já foram encontrados mortos. Neste dia 15 mais um estava sem vida com uma tartaruga sobre ele.

Uma das saídas para aumentar o nível da água é colocar água que vem de poço artesiano que tem no Estádio Farroupilha. Isso vem sendo feito nos último dias, mas a seca é grande e pouca cosia muda, já que o sol forte ajuda na evaporação da água.

Quem visita o local diz que mais que isso a água está muito suja e precisaria ser limpa para melhorar o nível de oxigênio aos animais que estão ali, porque senão vai ser complicado, diz a mãe de um menino que usa os brinquedos da pracinha do Parque.

A reportagem entrou em contato e ainda não obteve retorno. Estamos à disposição da Secretaria responsável para sabermos o que pode ser feito nessa situação bem difícil porque passa o município, que já está em estado de emergência devido à seca.