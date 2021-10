12º BE realiza Operação Engenheiro de Ferro em Alegrete

Durante seis dias, os militares integrantes do Efetivo Variável do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), participaram do Acampamento da Instrução Individual de Qualificação.

Acampamento durou seis dias

Denominada “Operação Engenheiro de Ferro”, reuniu os militares das Qualificações Militares Sapador e Ponteiro, que foram encerradas no último dia 1º.

A Operação teve por objetivo colocar em prática as atividades específicas do Soldado de Engenharia. O acampamento foi iniciado com a marcha a pé de 16 km para todo o efetivo pronto do 12º BE Cmb Bld.

Marcha de 16km reuniu todo o efetivo do 12º BE

Na sequência, foram ministradas as seguintes instruções: ponte Bailey, ponte M4T6, portada tática leve, navegação, fortificação de campanha, passadeira de alumínio, aparelhos de força, entre outras.

Instruções fizeram parte do acampamento

Ao término do acampamento, os militares foram classificados como aptos para o Período de Adestramento, momento em que participarão de operações militares no âmbito do Comando Militar do Sul, Divisão de Exército e Brigada.

Militares foram testados na prática

Atividades qualificaram os militares de engenharia

Fotos e Fonte: 12º BE