Dança retorna em ambientes com música ao vivo

A retomada, aos poucos, de locais com música ao vivo que possibilita dançar é uma nova realidade em Alegrete.

Um do locais que retomou com todos os cuidados as danças foi a Pizzaria Dom Lagarto no último sábado (1).

Casais todos com máscaras entravam em numero reduzido na pista para participar do que não faziam há um ano e sei meses, desde que iniciou a pandemia em março de 2020. Os músicos sempre estiveram no palco, mas voltar a dançar foi um recomeço para clientes e amigos da Dom.

Retomada dos bailes em Alegrete

Esse local foi bem visado pelos fiscais na pandemia, mas tem um público cativo que gosta do ambiente, de comer e agora dançar.

A equipe da empresa é rígida nos cuidados com protocolos de saúde, visto que mesmo com a maioria vacinada sempre é necessário se cuidar, atesta o empresário Francisco Pedroso.

Um número reduzido de casais entrava na pista quando alguns paravam, assim outros conseguiam entrar e dançar. Esta forma ocorreu tudo bem. A única coisa que ninguém podia estar é sem máscara.

Aos poucos, outros ambientes vão retomar suas atividades, porque as pessoas que gostam da noite e, principalmente de dança, estavam esperando por este momento