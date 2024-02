12ºBE completa 69 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro

Na noite de 21 de fevereiro de 2024, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), Batalhão Marechal Enéas Galvão, realizou as comemorações alusivas ao aniversário de 69 anos de criação de sua Organização Militar.

A solenidade foi presidida pelo General de Brigada (Gen Bda) Marcus Augusto Bastos Neuvald, Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6º Bda Inf Bld), prestigiada pelo vice-prefeito, Jesse Trindade, além de autoridades civis e militares, ex-integrantes do Batalhão e convidados.

A cerimônia iniciou com a entrega do Diploma de Amigo e assinatura do Livro-Ouro às Organizações Militares, Autoridades civis e membros da sociedade alegretense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 12º BE.

Na sequência, foi realizada a formatura geral da Unidade, na qual também foram agraciados os militares concludentes do Curso de Formação de Cabos 2023, tendo como Destaque Geral o Soldado Gabriel Siqueira Ramos.