12ºBE sediou o culto em homenagem ao Dia da Família Militar

Na última segunda-feira(18), o 12ºBE sediou a programação do Dia da Família Militar. A atividade contou com a presença do Grupo de Militares evangélicos de Alegrete que poderam celebrar e agradecer a data comemorativa.

Durante o culto foram realizados orações, meditações e louvores que denotam a fé em Deus. O grupo evangélicos é uma instituição ligada diretamente a União dos Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul que organiza e dita diretrizes das celebrações dos eventos nos quartéis.

O Grupo de Militares Evangélicos tem o objetivo acolher, amparar e fortalecer a fé de militares de Alegrete. O comando do 12ºBE agradece aos representantes da igreja evangélicas por disponibilizar esses momentos de integração e celebração nas dependências da unidade.