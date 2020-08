15° Seminário Regional do MTG abordou a Juventude e o Departamento Campeiro

Compartilhe









No dia 19 de agosto, a Coordenadoria da 4ª Região Tradicionalista através do Departamento Cultural e do 2º Guri Farroupilha – Bernardo Rezes, realizou a 15ª edição do Seminário Campeiro Regional, abordando a temática: A Juventude e o Departamento Campeiro, em formato virtual, através de uma live na página da 4ª Região Tradicionalista e do MTG.

O Seminário Campeiro da 4ª RT iniciou no ano de 2007, tendo como idealizador o jovem Marcelo Nunes Fialho, que também abriu as porteiras para os títulos do Entrevero Cultural de Peões que virem para a nossa região. O evento busca realizar um resgate e uma preservação das práticas e lides campeiras do Rio Grande do Sul, divulgando e transmitindo os usos e costumes campesinos, esportes campeiros, indumentária campeira, entre outras temáticas abordadas.

O XV Seminário Campeiro Regional foi realizado através de uma roda de conversa online que contou com a participação do Sr. Adriano da Silva Pacheco – Vice Presidente Campeiro do MTG, Sr. Agnaldo Reis – Troféu Peão Farroupilha 1989 e o jovem Micael Feliciano Lopes – 1º Peão Farroupilha do RS 2019/2021, e teve como mediadores o Sr. Marco Saldanha Júnior – Coordenador da 4ª RT e do jovem Bernardo Rezes – 2º Guri Farroupilha da 4ª RT e promotor da atividade.

Durante o evento, em um encontro histórico entre o primeiro 1º Peão Farroupilha e o atual Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul, foi falado sobre a evolução histórica das provas campeiras do Concurso de Peões, atual Entrevero Cultural. Todos os convidados foram questionados sobre a importância da participação da juventude nos rodeios campeiros, como incluir e fortalecer novas provas nos rodeios campeiros e na própria FECARS – Festa Campeira do Rio Grande do Sul. Também, foi questionado sobre a prática do tiro de laço se é uma cultura ou apenas um esporte, e como incentivar a juventude a participar dos eventos campeiros.

Em um dos momentos mais emocionante do evento, foi comentado da vivência salutar dos rodeios campeiros sendo uns dos departamentos mais saudáveis e da participação das famílias e essa contribuição na preservação da cultura gaúcha. E o incentivo do tiro de laço na vaca parada motivando a participação de crianças nos rodeios campeiros.

