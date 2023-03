Guarda Municipal concentra fiscalização na Maurício Cardoso e autua vários motoristas

Mesmo com toda sinalização viária adequada e com um perímetro escolar na referida localização, existem indicadores de uso de velocidade incompatível com a via, ou seja, condutores que estão irregulares o que pode provocar acidentes.

Os guardas municipais acrescentam que é preciso colaboração e respeito às normas de conduta e circulação.

Foram abordados 48 veículos entre carros e motos, o que resultou em cinco autos de infração. “Mais operações serão realizadas em pontos já mapeados no município”- destacaram.

Na mesma manhã, também ocorreu o recolhimento de equinos em situação de abandono no bairro Ulisses Guimarães.

“Enfaticamente, pedimos a conscientização dos proprietários, pois a falta de zelo com os animais, gera um cenário de completa vulnerabilidade para os mesmos, e insegurança para todos os usuários da via”- disse Diretor da Guarda Municipal.