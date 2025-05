1º Fórum Municipal de Fibromialgia acontece nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores

Share on Email

Na segunda-feira (12), no plenário da Câmara de Vereadores, ocorre o 1º Fórum Municipal de Fibromialgia. O evento é uma realização da Prefeitura de Alegrete em parceria com a Secretária de Saúde e apoio do poder Legislativo Municipal.

A partir das 13h30min, começam as atividades. A primeira conversa será sobre o tema: fibromialgia- como podemos te ajudar?. Logo após, às 14h45min, a psicóloga, Nádia Mileto, abordará o tema As Dores do Corpo e da Alma.

Logo após, 15h30min, acontece um coffee brack para os presentes na atividade. Em seguida, doutora, Gabriela Brandão, abordará o tema; dor invisível, impacto real. Após, se encaminhará o fim da atividade e encerramento do seminário inédito em Alegrete.

Fibromialgia é uma doença não articular e não inflamatória comum, mas mal compreendida e caracterizada por: dor generalizada, às vezes intensa; sensibilidade generalizada dos músculos, áreas ao redor de tendões e tecidos moles adjacentes; rigidez muscular; fadiga; confusão mental; transtorno do sono; e diversos outros sintomas somáticos.

A doença causa dores e desconfortos com duração superior a de 3 meses e que podem sumir e voltar de acordo com alguns gatilhos, como o estresse, o desenvolvimento de doenças ou o acontecimento de eventos traumáticos.

Outra característica marcante desse problema é a sensibilidade exacerbada à dor. Alguns pesquisadores acham que isso acontece por conta do modo como as mensagens são enviadas ao cérebro, mas ainda são necessárias novas pesquisas para entender esse mecanismo.

A fibromialgia é comum, ocorrendo 7 vezes mais em mulheres, geralmente jovens ou de meia-idade, do que em homens, crianças ou adolescentes. Em virtude da diferença entre os sexos, às vezes ela é não é percebida em homens. Frequentemente, ocorre em pacientes com outras doenças reumáticas sistêmicas concomitantes não relacionadas, complicando assim o diagnóstico e o tratamento.