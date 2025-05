Fim de semana do Dia das Mães tem muitos eventos em Alegrete

Neste fim de semana, em Alegrete, mais uma programação de eventos vai abranger diversos segmentos da sociedade. Bailes, shows, eventos culturais, irão movimentar o cenário de atividades do Município, oportunizando momentos de lazer aos alegretenses.

Logo pela manhã neste sábado (10), ocorre mais uma edição do Brique da Praça. Desta vez a atividade é alusiva ao Dia das Mães e contará com um bom número de expositores que mostram suas artes e com comerciantes que expõe seus livros e demais objetos. O evento começa às 9h e perdura até às 17h.

No período da noite, dois eventos são opções para os alegretenses. Inauguração do Planeta Vip, no clube Caixeiral contará com a animação da banda Freio de Ouro e demais atrações locais como DJ Kurt. No clube Sub Tenentes e Sargentos, ocorre a Festa Retro sobe comando do DJ Fagner que promete relembrar clássicos dos anos 80, 90 e 2000.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No domingo, no Dia das Mães grande parte das famílias costuma fazer algo interno e não há grandes eventos no Município. Grande parte dos alegretenses costuma procurar por atividades de lazer no ambiente doméstico e a Praça dos Patinhos é uma opção das mais procuradas.