Fim de semana terá temperaturas altas e instabilidade em Alegrete

O fim de semana deverá ser marcado por temperaturas elevadas e mudança nas condições do tempo em Alegrete. Conforme dados do site meteorológico Climatempo, o sábado (26) terá calor, com máxima de 31°C, enquanto o domingo (27) deverá registrar uma queda nas temperaturas e aumento da instabilidade, com previsão de chuva ao longo do dia.

No sábado (26), os termômetros devem variar entre 19°C e 31°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a previsão aponta para pancadas de chuva durante a tarde e também à noite, com acumulado estimado em 3,9 milímetros. A elevação das temperaturas deve deixar o sábado com características de verão, apesar da possibilidade de chuva no decorrer do dia.

Já no domingo (27), a temperatura deve ficar entre 18°C e 22°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens e períodos nublados, com chuva pela manhã. Durante a tarde, há previsão de temporal, enquanto a noite também deverá ser chuvosa. O acumulado estimado chega a 16,1 milímetros.