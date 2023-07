Alegrete fecha 90 postos de trabalho com carteira assinada em maio, mostra Caged

Os dados são do Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na última quinta-feira (29). Em maio, o município teve 311 admissões e 421 desligamentos, resultando um saldo negativo na geração de empregos.

Entre os cinco grandes grupos de atividades econômicas, somente em dois houve a criação de empregos com carteira assinada. O setor de Serviços foi responsável por 109 contratações e encerrou 97 contratos (12), e o setor de Comércio com 117 admissões, desligou 11 em maio, criando 6 postos no mês.

A Indústria ficou no negativo com o fechamento de 52 postos, dos 36 admitidos, o mês encerrou com 88 cessão de contratos. O setor Agropecuário também negativou com saldo de 34 empregos extintos. Foram 53 admissões e 87 desligamentos em maio. No setor de Construção o desempenho ficou no vermelho, com apenas 16 admissões, o mês encerrou com 38 desligamentos, registrando um saldo negativo de 22.

No acumulado do ano, Alegrete contabiliza a criação de 143 empregos formais, resultado de 2.139 admissões e 1.996 desligamentos. Considerando os últimos 12 meses com ajuste, ou seja, de junho 2022 até maio deste ano, são 385 empregos criados no município, número extraído do saldo de 4.655 admissões e 4.270 desligamentos.

O Rio Grande do Sul também ficou no negativo em maio quanto a geração de empregos com carteira de trabalho assinada. Foram 119.159 admissões, contra 121.670 demissões, resultando o fechamento de 2.511 postos de trabalho formal em maio no Estado.

O Brasil registrou, no mês de maio, saldo positivo de 155.270 empregos com carteira assinada. O resultado se explica pela diferença entre os 2.000.202 de admissões e pouco mais de um 1.844.932 de desligamentos. Nos primeiros cinco meses do ano foram criados 865 mil postos de trabalho, alcançando um estoque de mais de 43 milhões de empregos formais no país.