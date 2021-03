6° RCB vai apoiar a desinfecção de locais públicos de Alegrete

Compartilhe















Nesta semana, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Firmina Martins Soares, acompanhada do vice-presidente Moisés Fontoura, esteve em visita ao comandante do 6º. Regimento de Cavalaria Blindado, Tenente Coronel Renato Froes Medina, com o objetivo de buscar apoio da unidade para uma operação de desinfecção na cidade.

Conforme disse a presidente, o encontro foi produtivo e a palavra do comandante foi no sentido da parceria, com o envolvimento da Prefeitura para a desinfecção de pontos considerados vulneráveis na cidade, incluindo a Estação Rodoviária, Calçadão, Santa Casa e paradas de ônibus. Esta operação deverá ser realizada provavelmente na próxima semana. A presidente destacou o espírito de colaboração do comandante Froes e a sua preocupação com a saúde pública.

Assessoria de imprensa- Alair Almeida