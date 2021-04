Alegretense está com dificuldade para tratar um câncer em razão da pandemia: ele precisa de ajuda

Compartilhe















Se o momento de pandemia e o colapso no sistema de saúde já afetam a vida da população saudável, imagina para quem descobriu o câncer em meio à covid-19.

O alegretense Alisson Uriel Oliveira Antunes, de 33 anos foi diagnosticado com Linfoma de Rodgkin (predominância linfocítica nodular), um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Normalmente, segundo ele descreve, esses procedimentos são realizados pelo SUS, porém, a pandemia também influenciou esses tratamentos, ainda mais diante do quadro grave em que a cidade se encontra, recém, com um pequeníssimo arrefecimento nos casos positivos e óbitos.

A família procurou à reportagem pois acrescenta que ele precisa com urgência de alguns procedimentos e não tem condições de arcar com os valores sozinho. Alisson, atualmente, está no 3° estágio da doença.

Ele cita que o diagnóstico ocorreu depois de outubro do ano passado, entretanto, se espalhou com muita rapidez, atingindo o tórax, bexiga, cabeça, além dos linfomas aparentes na região do pescoço e axila. “É um câncer invasivo e intenso, preciso urgente de ajuda. Desde já deixo aqui meu agradecimento, e por favor compartilhem!”- concluiu ao enviar o pedido de colaboração da população. Abaixo laudos e informações sobre o câncer.

Para quem puder auxiliar o alegretense criou uma vakinha – http://vaka.me/1961410