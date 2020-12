6º RCB realiza solenidade de conclusão do primeiro ano da turma de sargentos 2020

O 6° Regimento de Cavalaria Blindado, “Regimento José de Abreu”, no próximo dia 04 de dezembro, vai realizar uma Solenidade de Encerramento do 1º Ano do Curso de Formação e Graduação de Sargentos 2020.

O evento se reveste de especial importância tendo em vista que a cidade de Alegrete é a única do Estado do Rio Grande do Sul que possui um Curso de Formação e Graduação de Sargentos de carreira do Exército Brasileiro.

Neste ano, o evento contará com um número reduzido de participantes, dentre eles, alguns familiares de Alunos.

Para a realização da solenidade o 6º RCB ampliará as medidas sanitárias e de prevenção já implementadas na Organização Militar (OM) durante a pandemia.

No evento haverá a presença da Equipe de Saúde do 6º RCB que, contando com a chefia de seus 02 (dois) médicos, além de equipe de pronto atendimento, realizará entrevistas e questionário epidemiológico para identificação de sintomas, aferição de temperatura e a adoção das medidas profiláticas preventivas.

O “Regimento José de Abreu”, informou, também, que já comunicou a realização do evento ao Poder Público Municipal de Alegrete, bem como, possui a permissão consignada pelas autoridades militares competentes.